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    Нурмагомедов и Макгрегор проведут вторую пресс-конференцию

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор проведут вторую пресс-конференцию перед очным поединком. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из расписания мероприятий перед турниром UFC 229.

    Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Пресс-конференция пройдет 4 октября. Первая их совместная пресс-конференция прошла 20 сентября в Нью-Йорке. Вторая, в отличие от первой, будет открыта для зрителей. 

    Как сообщал глава UFC Дэйна Уайт, на нью-йоркской пресс-конференции зрителей не было из соображений безопасности.

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