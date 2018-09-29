Нурмагомедов и Макгрегор проведут вторую пресс-конференцию

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец Конор Макгрегор проведут вторую пресс-конференцию перед очным поединком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из расписания мероприятий перед турниром UFC 229.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Пресс-конференция пройдет 4 октября. Первая их совместная пресс-конференция прошла 20 сентября в Нью-Йорке. Вторая, в отличие от первой, будет открыта для зрителей.

Как сообщал глава UFC Дэйна Уайт, на нью-йоркской пресс-конференции зрителей не было из соображений безопасности.