Нурлана Мамедзаде стала новым генсеком Федерации гимнастики Азербайджана

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В ходе 30-го заседания Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана был назначен новый генеральный секретарь организации.

Как сообщили Report из федерации гимнастики Азербайджана, в начале заседания руководители Бакинской школы гимнастики и клуба "Оджаг спорт" рассказали о деятельности возглавляемых ими структур

Кроме того, на заседании были утверждены предложенные изменения в Положение о памятных медалях федерации, а также правила по лицензиям гимнастов.

Затем было утверждено заявление Фарида Гаибова об освобождении с поста генсека Федерации гимнастики Азербайджана для предотвращения столкновения в будущем интересов Федерации гимнастики Азербайджана и Европейского гимнастического союза (UEG) в связи с его новой должностью.

Новым генеральным секретарем организации была назначена Нурлана Мамедзаде. В 2007-2009 годы она являлась помощником генерального секретаря организации, с 2009 года по сегодняшний день занимала пост заместителя генсека.

Нурлана Мамедзаде родилась в 1979 г. в Баку. С 1996 по 2000 гг получила степень бакалавра филологического факультета университета "Тефеккюр" по специальности «английский язык», а в 2011-2003 гг. училась в магистратуре университета "Хазар" по этой же специальности.