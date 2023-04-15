НПО: Варварский акт осквернения флага ответственным лицом просто омерзителен

Варварский акт осквернения флага лицом, ответственным за обеспечение нормальных условий на турнире, просто омерзителен. В то время, когда Азербайджан пытается установить мир, определенные круги в Армении полны решимости не давать миру шанса.

Варварский акт осквернения флага лицом, ответственным за обеспечение нормальных условий на турнире, просто омерзителен. В то время, когда Азербайджан пытается установить мир, определенные круги в Армении полны решимости не давать миру шанса.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении спортивных НПО Азербайджана к международному сообществу в связи с поджогом государственного флага Азербайджана в Армении.

В обращении говорится, что спортивные неправительственные организации Азербайджана вынуждены привлечь внимание международной спортивной общественности к неприятному инциденту, произошедшему во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване: "Один из организаторов мероприятия поджег флаг Азербайджана. Мы посвятили свою жизнь продвижению универсальных ценностей спорта, уделяя особое внимание равенству, инклюзивности и взаимному уважению. Победа в любом спортивном событии важна, но это не единственное, что имеет значение.

Мы не можем найти слов, чтобы выразить наши беспокойство и гнев. Здесь речь идет не только о государственном флаге, который является самым священным символом для каждого народа, но и о неуважении к основополагающим ценностям спорта в целом. Наши спортсмены, отправившиеся на этой неделе в Ереван, прекрасно знали, что едут в столицу страны, на протяжении 30 лет оккупировавшей международно признанные территории Азербайджана. Тем не менее Азербайджан принял решение участвовать в чемпионате, который пройдет в Армении, так как считал, что истинный спортивный дух не должен становиться заложником натянутых отношений между нашими странами. Воодушевили нас и многочисленные заявления организаторов чемпионата, гарантирующих безопасность участников соревнований. Мы призываем вас быть солидарными с нами против тех, кто хочет использовать спорт как инструмент для распространения своих месседжей ненависти".