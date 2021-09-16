О нас
Report Georgia
Аудио новости

Новый министр ознакомился с Шахматной академией имени Вугара Гашимова

Новый министр ознакомился с Шахматной академией имени Вугара Гашимова Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов ознакомился с Шахматной академией имени гроссмейстера Вугара Гашимова.
Индивидуальные
16 сентября 2021 г. 11:39
Новый министр ознакомился с Шахматной академией имени Вугара Гашимова

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов ознакомился с Шахматной академией имени гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, министр поинтересовался их подготовкой, осмотрел музей достижений воспитанников академии.

Затем Ф.Гайыбов встретился с членами семьи Вугара Гашимова. Отец гроссмейстера Гасым Гашимов рассказал об истории создания академии, ее деятельности и успехах.

В завершении министр пожелал успехов команде Шахматной академии, которая представит Азербайджан на межклубном кубке Европы 17-24 сентября в Северной Македонии.

Отметим, что Шахматная академия имени Вугара Гашимова – первая азербайджанская академия, зарегистрированная Международной шахматной федераций (FİDE).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоYeni nazir Vüqar Həşimov Şahmat Akademiyası ilə tanış olub

Самое читаемое

Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
Главнокомандующий ВС Украины проанализировал причины победы армии Азербайджана
13 сентября 2021 г. 16:39
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА Bayraktar TB2
Залужный: Украина закупит еще 4 комплекса ударных БПЛА "Bayraktar TB2"
11 сентября 2021 г. 15:19
Учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоУчения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
13 сентября 2021 г. 15:15
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
Завтра в 4 районах Баку будет ограничена подача газа
9 сентября 2021 г. 19:51
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
В Баку пройдут учения сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
11 сентября 2021 г. 12:00
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Умер ветеран азербайджанского футбола
ФотоУмер ветеран азербайджанского футбола
12 сентября 2021 г. 12:30
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
В Азербайджане приостанавливается процесс электронного перемещения учеников
11 сентября 2021 г. 10:02
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
Глава TƏBİB написал заявление об уходе со своей должности
12 сентября 2021 г. 10:15
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
11 сентября 2021 г. 18:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi