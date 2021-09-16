Новый министр ознакомился с Шахматной академией имени Вугара Гашимова

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов ознакомился с Шахматной академией имени гроссмейстера Вугара Гашимова.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов ознакомился с Шахматной академией имени гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, министр поинтересовался их подготовкой, осмотрел музей достижений воспитанников академии.

Затем Ф.Гайыбов встретился с членами семьи Вугара Гашимова. Отец гроссмейстера Гасым Гашимов рассказал об истории создания академии, ее деятельности и успехах.

В завершении министр пожелал успехов команде Шахматной академии, которая представит Азербайджан на межклубном кубке Европы 17-24 сентября в Северной Македонии.

Отметим, что Шахматная академия имени Вугара Гашимова – первая азербайджанская академия, зарегистрированная Международной шахматной федераций (FİDE).