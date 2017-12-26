Новый главный тренер: Азербайджанское дзюдо будет на очень высоком уровне - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report нового главного тренера мужской сборной Азербайджана по дзюдо Руслана Машуренко.

- Как происходило Ваше назначение в сборную?

- Федерация дзюдо Азербайджана рассматривала вопрос назначения главным тренером иностранца. Руководство структуры было настойчиво в привлечении иностранного специалиста. И я это знал. Поэтому я предложил свою кандидатуру. В течение года мы неоднократно встречались. Несколько раз я приезжал сюда, понаблюдал за турнирами, провел встречи с руководством федерации. В принципе, это был не простой вопрос. Я не думаю, что только я был кандидатом на пост главного тренера. Однако руководство федерации остановило выбор именно на мне.

- Какие у Вас мысли о перспективах сборной Азербайджана?

- В настоящее время азербайджанское дзюдо находится на очень высоком, я бы сказал, мировом уровне. Сборная - одна из сильнейших команд планеты. Это подтверждают и результаты. Все это стало возможным благодаря вниманию президента федерации Ровнага Абдуллаева, вице-президента Садыга Садыгова, и в целом, руководства страны. Азербайджанское дзюдо является одним из лучших в мире в плане материально-технического обеспечения. Нынешний состав и отбор, сделанный посредством чемпионата Азербайджана, находится на высоком уровне. В чемпионате принимает участие много дзюдоистов. К примеру, в весовых категориях 60 и 66 кг имеется по 80 дзюдоистов. То есть, в условиях большой конкуренции можно наблюдать выступление многих дзюдоистов. Сегодня существует выбор, возможность работать. И в будущем азербайджанское дзюдо будет на очень высоком уровне.

- Будут ли новые имена в сборной Азербайджана?

- Это покажет продолжающийся в настоящее время чемпионат Азербайджана. Безусловно, каждый сезон создает новые имена, открывает новые перспективы. 2018 год только начинается. Выбор будет. В следующем году в Баку пройдет чемпионат мира. Это возлагает на нас дополнительную ответственность в ходе процесса подготовки сборной. Поэтому мы постараемся создать конкурентоспособную команду. Будем рассчитывать не на конкретных лиц, а на ребят, которые проявят себя в этом сезоне с лучшей стороны.

- Рассматриваете ли Вы вариант национализации украинских или других дзюдоистов?

- Сборная Азербайджана достаточно укомплектована, имеет дзюдоистов достаточно высокого уровня. Ребят из сборной можно превратить в спортсменов на самом высоком уровне. В то же время, можно продвинуть молодежь. Мы можем добиться этого пройдя дополнительную подготовку.

- Больше всего в категории 73 кг идет конкуренция между Рустамом Оруджевым и Хидаятом Гейдаровым, в весовой категории 100 кг Эльханом Мамедовым и Эльмаром Гасымовым. Как, по-вашему, это положительный фактор, или один из конкурирующих дзюдоистов должен изменить весовую категорию?

- В весовой категории 100 кг я бы отметил не только Эльхана и Эльмара, но и Зелима Коцоева. Наличие такой конкуренции очень хорошее явление, и дает возможность ребятам проявить себя. Федерация и тренеры получают возможность выбрать самого лучшего. Где есть конкуренция там будут и хорошие результаты.

- Когда пройдет первый подготовительный процесс сборной Азербайджана?

- Мы приступим к тренировкам 3 января в Баку. Затем в соответствии с календарем мы примем участие в учебно-тренировочных сборах в зарубежных странах и на соревнованиях.