Новые владельцы "Формулы-1" планируют добавить в календарь уличную гонку в США

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Американская корпорация "Либерти Медиа" (Liberty Media), ставшая новым владельцем чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", планирует добавить в календарь турнира уличную гонку, которая будет проходить в США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее Liberty Media объявила о завершении сделки по покупке "Формулы-1", в результате чего был отправлен в отставку Берни Экклстоун, возглавлявший организацию с 1974 года.

По словам нового исполнительного директора и генерального промоутера "королевских гонок" Чейза Кэри, он намерен улучшить привлекательность "Формулы-1". В частности, "Либерти Медиа" хочет добавить в календарь, где уже есть Гран-при США (проводится в Остине, штат Техас) гонку по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами или Лас-Вегаса.

В календаре сезона-2017 запланировано три уличных гонки: это Гран-при Монако, Азербайджана и Сингапура.