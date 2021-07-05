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Новшество в Токио-2020: Рустам Оруджев будет нести флаг не один

Новшество в Токио-2020: Рустам Оруджев будет нести флаг не один Впервые на летних Олимпийских играх в Токио-2020 у каждой страны будет по два знаменосца.
Индивидуальные
5 июля 2021 г. 18:14
Новшество в Токио-2020: Рустам Оруджев будет нести флаг не один


Впервые на летних Олимпийских играх в Токио-2020 у каждой страны будет по два знаменосца.

Как сообщает Report, об этом местным журналистам заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По его словам, на церемонии открытия, которая состоится 23 июля, эту функцию будут выполнять как мужчины-спортсмены, так и женщины.

Это одно из нововведений, которое Международный олимпийский комитет (МОК) будет применять на "Токио-2020" с целью обеспечения гендерного равенства.

Отметим, что знаменосцем Азербайджана на летних Олимпийских играх в Токио-2020 станет дзюдоист Рустам Оруджев. Имя женщины-знаменосца пока не разглашается.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020-də yenilik: Rüstəm Orucov bayrağı tək daşımayacaq

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