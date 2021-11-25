Новшество в чемпионате Азербайджана по таэквондо

По два спортсмена от каждого клуба в одной весовой категории будут допущены к участию в чемпионате Азербайджана по таэквондо, который пройдет среди юниоров, молодежи и взрослых.

По два спортсмена от каждого клуба в одной весовой категории будут допущены к участию в чемпионате Азербайджана по таэквондо, который пройдет среди юниоров, молодежи и взрослых.

Как передает Report, об этом сообщает официальная страница Федерации таэквондо Азербайджана в Facebook.

Было отмечено, что из-за продолжающегося карантинного режима в стране из-за пандемии COVID-19 не проводились зональные или городские чемпионаты. Решено допустить по два спортсмена к участию от одного клуба.

Отметим, что чемпионат Азербайджана по таэквондо пройдет с 30 ноября по 5 декабря.