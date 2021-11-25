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Новшество в чемпионате Азербайджана по таэквондо

Новшество в чемпионате Азербайджана по таэквондо По два спортсмена от каждого клуба в одной весовой категории будут допущены к участию в чемпионате Азербайджана по таэквондо, который пройдет среди юниоров, молодежи и взрослых.
Индивидуальные
25 ноября 2021 г. 01:44
Новшество в чемпионате Азербайджана по таэквондо

По два спортсмена от каждого клуба в одной весовой категории будут допущены к участию в чемпионате Азербайджана по таэквондо, который пройдет среди юниоров, молодежи и взрослых.

Как передает Report, об этом сообщает официальная страница Федерации таэквондо Азербайджана в Facebook.

Было отмечено, что из-за продолжающегося карантинного режима в стране из-за пандемии COVID-19 не проводились зональные или городские чемпионаты. Решено допустить по два спортсмена к участию от одного клуба.

Отметим, что чемпионат Азербайджана по таэквондо пройдет с 30 ноября по 5 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Taekvondo üzrə Azərbaycan çempionatında yenilik ediləcək

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