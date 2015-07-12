Новак Джокович выиграл Уимблдон

12 июля, 2015 22:35

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона, прошедшего в Лондоне турнира серии "Большого шлема". Report сообщает, что в финале соревнования он нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:7 (10:12), 6:4, 6:3 в пользу Джоковича. Таким образом, Джокович, являющийся лидером мирового рейтинга, стал трехкратным победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде. Общий призовой фонд Уимблдона-2015 составил 26,7 млн фунтов.