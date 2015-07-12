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    Новак Джокович выиграл Уимблдон

    Сербский теннисист стал победителем турнира серии Большого шлема

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдона, прошедшего в Лондоне турнира серии "Большого шлема".

    Report сообщает, что в финале соревнования он нанес поражение швейцарцу Роджеру Федереру. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:7 (10:12), 6:4, 6:3 в пользу Джоковича.

    Таким образом, Джокович, являющийся лидером мирового рейтинга, стал трехкратным победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде.

    Общий призовой фонд Уимблдона-2015 составил 26,7 млн фунтов.

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