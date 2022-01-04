Новак Джокович примет участие в Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что получил медицинский отвод, поэтому ему не придётся вакцинироваться для участия в турнире.

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что получил медицинский отвод, поэтому ему не придётся вакцинироваться для участия в турнире.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он сообщил в социальной сети Instagram.

"Всех с Новым годом! Желаю всем вам здоровья, любви и счастья... Я потрясающе провел время со своими близкими во время праздников. И сегодня направляюсь в Австралию с медицинским исключением (отводом - ИФ). Вперёд, 2022-й!" — написал Джокович.

Теннисист до сих пор не прокомментировал, сделал ли он прививку от COVID-19. СМИ писали, что он не был вакцинирован по медицинским показаниям.