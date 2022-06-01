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Norway Chess: Теймур Раджабов побеждает своего соперника в "Армагеддоне"

Norway Chess: Теймур Раджабов побеждает своего соперника в "Армагеддоне" В норвежском Ставангере продолжается турнир "Norway Chess" c участием азербайджанских шахматистов Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.
Индивидуальные
1 июня 2022 г. 22:51
Norway Chess: Теймур Раджабов побеждает своего соперника в Армагеддоне
Шахрияр Мамедъяров

В норвежском Ставангере продолжается турнир "Norway Chess" c участием азербайджанских шахматистов Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает Report, в нем также выступают чемпион мира Магнус Карлсен, Арьян Тари (оба – Норвегия), Уэсли Со (США), Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ван Хао (Китай) и Веселин Топалов (Болгария).

В соответствии с регламентом, за победу в партии даются 3 очка. В случае ничьей, соперники играют "Армагеддон", в котором победивший набирает 1,5 балла, а проигравший – 1 очко.

Во втором туре Мамедъяров сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом, уступив ему в "Армагеддоне". А Раджабов завершил мирным исходом партию с Арьяном Тари, обыграв его в "Армагеддоне".

На данный момент у Мамедъярова 2,5 очка, у Раджабова 1,5 очка.

Отметим, что призовой фонд турнира, который завершится 10 июня, составляет 2 500 000 норвежских крон (451 000 манатов).

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Версия на азербайджанском языке "Norway Chess": Şəhriyar Məmmədyarov uduzub, Teymur Rəcəbov qalib gəlib

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