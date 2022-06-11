Norway Chess: Раджабов не позволил Мамедъярову выиграть турнир

В норвежском Ставангере завершился турнир Norway Chess c участием азербайджанских шахматистов Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

В норвежском Ставангере завершился турнир Norway Chess c участием азербайджанских шахматистов Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает Report, 37-летний гроссмейстер не смог обыграть своего соотечественника Теймура Раджабова в последний, 9-й день соревнований.

В первенстве также выступали чемпион мира Магнус Карлсен, Арьян Тари (оба - Норвегия), Уэсли Со (США), Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ван Хао (Китай) и Веселин Топалов (Болгария).

Согласно регламенту, за победу в партии давались 3 очка. В случае ничьей, соперники играли в "армагеддон", в котором победивший набирал 1,5 балла, а проигравший - одно очко.

В заключительном, девятом, туре азербайджанские шахматисты сыграли друг с другом. Партия завершилась миром, а в "армагеддоне" Т.Раджабов играл черными фигурами и, несмотря на ничейный результат, гарантировал себе победу в матче.

Таким образом, Мамедъяров занял второе место, а Раджабов - девятое.

Турнирная таблица: М.Карлсен - 16,5 очка; Ш.Мамедъяров - 15,5; В.Ананд - 14,5; М.Вашье-Лаграв - 14; У.Со - 12,5; А.Гири - 12; В.Топалов, А.Тари - по 9,5; Т.Раджабов - 8; Ван Хао - 7,5.

Отметим, что общий призовой фонд турнира составил 2.5 млн норвежских крон (451 тыс манатов).