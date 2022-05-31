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"Norway Chess": Мамедъяров победил, а Раджабов уступил

"Norway Chess": Мамедъяров победил, а Раджабов уступил В норвежском Ставангере (Норвегия) начался турнир "Norway Chess" c участием азербайджанских шахматистов Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.
Индивидуальные
31 мая 2022 г. 23:30
Norway Chess: Мамедъяров победил, а Раджабов уступил

В норвежском Ставангере (Норвегия) начался турнир "Norway Chess" c участием азербайджанских шахматистов Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает Report, в соревновании также выступают чемпион мира Магнус Карлсен, Арьян Тари (оба - Норвегия), Уэсли Со (США), Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ван Хао (Китай) и Веселин Топалов (Болгария).

В соответствии с регламентом, за победу в партии даются 3 очка. В случае ничьей, соперники играют "Армагеддон", в котором победивший набирает 1,5 балла, а проигравший - 1 очко.

В первом туре Ш.Мамедъяров сыграл вничью с Арьяном Тари, переиграв его в "Армагеддоне", а Т.Раджабов на 38-м ходу уступил У.Со.

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Версия на азербайджанском языке "Norway Chess": Məmmədyarovdan qələbə, Rəcəbov uduzub

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