О нас

Norway Chess: Мамедъяров и Раджабов проведут очередные встречи

Norway Chess: Мамедъяров и Раджабов проведут очередные встречи Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграют сегодня очередные партии в основном этапе турнира Norway Chess в норвежском Ставангере.
Индивидуальные
3 июня 2022 г. 10:58
Norway Chess: Мамедъяров и Раджабов проведут очередные встречи

Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграют сегодня очередные партии в основном этапе турнира Norway Chess в норвежском Ставангере.

Как сообщает Report, Мамедъяров на четвертый день соревнования сыграет черными против китайца Ван Хао.

37-летний гроссмейстер сейчас занимает 6 место с 4 очками.

Раджабов сыграет белыми против француза Максима Вашье-Лаграва. 35-летний гроссмейстер занимает 10 место, имея в активе 1,5 очка.

Турнир завершится 10 июня, его призовой фонд составляет 2 500 000 норвежских крон (451 000 манатов).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Norway Chess": Məmmədyarov və Rəcəbov növbəti görüşlərini keçirəcək

Самое важное

Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
1 июня 2022 г. 13:26
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
1 июня 2022 г. 13:23
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
1 июня 2022 г. 12:00
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
1 июня 2022 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi