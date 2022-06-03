Norway Chess: Мамедъяров и Раджабов проведут очередные встречи

Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграют сегодня очередные партии в основном этапе турнира Norway Chess в норвежском Ставангере.
Как сообщает Report, Мамедъяров на четвертый день соревнования сыграет черными против китайца Ван Хао.
37-летний гроссмейстер сейчас занимает 6 место с 4 очками.
Раджабов сыграет белыми против француза Максима Вашье-Лаграва. 35-летний гроссмейстер занимает 10 место, имея в активе 1,5 очка.
Турнир завершится 10 июня, его призовой фонд составляет 2 500 000 норвежских крон (451 000 манатов).