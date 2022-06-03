"Norway Chess": Мамедъяров и Раджабов побеждают своих соперников

Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов встретились в рамках основного раунда турнира по шахматам в норвежском Ставангере.

В норвежском Ставангере продолжается турнир "Norway Chess" c участием азербайджанских шахматистов Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает Report, в нем также выступают чемпион мира Магнус Карлсен, Арьян Тари (оба – Норвегия), Уэсли Со (США), Аниш Гири (Нидерланды), Вишванатан Ананд (Индия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ван Хао (Китай) и Веселин Топалов (Болгария).

В соответствии с регламентом, за победу в партии даются 3 очка. В случае ничьей, соперники играют "Армагеддон", в котором победивший набирает 1,5 балла, а проигравший – 1 очко.

В четвертом туре Мамедъяров переиграл Ван Хао, а Раджабов обыграл в "Армагеддоне" Максима Вашье-Лаграва.

Турнир завершится 10 июня, его призовой фонд составляет 2 500 000 норвежских крон (451 000 манатов).