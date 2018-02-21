Норвежская спортсменка стала рекордсменкой Зимних Олимпийских игр по количеству медалей

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Завоевавшая бронзовую медаль в соревнованиях по фристайлу на лыжах на XXIII Зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе городе Пхенчхан норвежка Марит Бьорген побила рекорд.

Как сообщает Report, 37-летняя атлетка стала спортсменкой, завоевавшей на Зимних Олимпийских играх наибольшее количество медалей.

В целом, на счету М.Бьорген 14 медалей (7 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые). Она опережает своего соотечественника, биатлониста, обладателя 13-ти медалей (8 золотые, 4 серебряные, 1 бронзовая) Уле-Эйнар Бьерндален.

Отметим, что Марит Бьорген стала третьей вместе с Майкен Фалла. Американские спортсмены Киккан Рэндалл и Джессика Диггинс стали золотыми призерами, а шведки Шарлотт Калла и Стина Нильссон серебряными призерами.