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Норвежская спортсменка: Чемпионат мира в Баку организован идеально

Норвежская спортсменка: Чемпионат мира в Баку организован идеально Проходящий в Баку чемпионат мира по стрельбе организован на высоком уровне.
Индивидуальные
28 августа 2023 г. 19:06
Норвежская спортсменка: Чемпионат мира в Баку организован идеально

Проходящий в Баку чемпионат мира по стрельбе организован на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом заявила норвежская спортсменка Катрин Лунда, завоевавшая золотую медаль в стрельбе из винтовки с трех позиций на дистанции 300 метров среди женщин на чемпионате мира в Баку.

Довольная организацией соревнований 29-летняя спортсменка отметила, что дополнительную интригу в соревнования внес бакинский ветер: “На соревнованиях все организовано на высоком уровне. Все идеально. Единственное, что доставляет нам здесь определенные трудности - это ветер. Но это даже добавляет интереса соревнованиям. Нам очень понравилась теплая погода Баку. На этот раз я не успела прогуляться по городу. Но мне удалось найти возможность пойти на пляж. Это не первый мой приезд в Баку. Я много ездила по городу во время предыдущих поездок”.

K.Лунда отметила, что стрелять на дистанции 300 метров сложно: “Мы готовимся к этому соревнованию с прошлого года. В этой категории 3 позиции. Каждый раз меняем позицию и стреляем в цель. Это делает соревнования интересными и сложными”.

Отметим, что Катрин Лунда набрала 581 очко и заняла первое место.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda çempion olan atıcı: “Narazılıq ediləsi heç bir söz, problem yoxdur”

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