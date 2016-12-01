Норвежец Магнус Карлсен обыграл Карякина и защитил титул чемпиона мира по шахматам

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В битве за мировую шахматную корону, россиянин не сумел одержать победу над своим соперником, норвежцем Магнусом Карлсеном, уступив ему в очередной партии тай-брейка, и в итоге - проиграв сам матч.

Как передает Report, со ссылкой на Мк.ру, игра завершилась на 40-м ходу.

Напомним, к настоящему моменту шахматисты разыграли четыре партии рапида, первых две завершились в ничью, третью и четвертую выиграл Карлсен, подтвердив вновь звание чемпиона мира.