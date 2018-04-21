Нона Гаприндашвили: Шахрияр Мамедъяров последние два года показывает отличную игру

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Приехавшая на мемориал Вугара Гашимова в Шамкир из Грузии живая легенда шахмат, пятикратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Нона Гаприндашвили рассказала о своих впечатлениях от турнира официальному сайту Shamkir Chess 2018.

Как сообщает Report, известный гроссмейстер сказала, что впервые посетила Шамкир:

"Я должна была вернуться сразу после открытия, но узнав имена участников, решила задержаться в Шамкире на пару дней. Тут очень сильный состав".

Н. Гаприндашвили сказала, что наблюдала за турниром Претендентов в Берлине и высоко оценила игру азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова:

"Шахрияр в последние два года показывает отличную игру. На соревновании в Берлине он был очень близок к победе. Его подвел один проигрыш. Несмотря на это я высоко оцениваю потенциал Шахрияра. Этот человек достоин быть чемпионом мира".