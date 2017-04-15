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    НОК Турции: IV Игры исламской солидарности позволят наладить более крепкое сотрудничество - ЭКСКЛЮЗИВ

    В состав делегации Турции на IV Играх исламской солидарности в Баку войдут 609 человек, в том числе 388 атлетов.© Report.az

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ В состав делегации Турции на IV Играх исламской солидарности в Баку войдут 609 человек, в том числе 388 атлетов.

    Об этом Report заявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Турции.

    В НОК отметили, что ожидают медали разного достоинства в таких видах спорта, как плавание, дайвинг, бокс, футбол, гимнастика, гандбол, дзюдо, дзюдо для спортсменов с нарушениями зрения, карате, стрельба, настольный теннис, тхэквондо, теннис, волейбол, тяжелая атлетика, борьба, ушу, баскетбол, водное поло.

    В НОК Турции подчеркнули, что IV Игры исламской солидарности в Баку позволят наладить более крепкое сотрудничество и развить отношения в будущем.

    IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая. 

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