НОК Малайзии ожидает на Исламиаде больше всего медалей в водных видах спорта и карате - ЭКСКЛЮЗИВ

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В состав делегации Малайзии на IV Играх исламской солидарности в Баку войдут 58 человек, в том числе 37 спортсменов. Об этом Report заявили в НОК Малайзии.

В НОК отметили, что ожидают больше всего медалей в водных видах спорта и карате.

В НОК Малайзии подчеркнули, что IV Игры исламской солидарности в Баку позволят еще более укрепить отношения между мусульманскими странами.

IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.