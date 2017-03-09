 Наверх
    Закрыть фоторежим

    НОК Малайзии ожидает на Исламиаде больше всего медалей в водных видах спорта и карате - ЭКСКЛЮЗИВ

    IV Игры исламской солидарности в Баку позволят еще более укрепить отношения между мусульманскими странами© Report

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В состав делегации Малайзии на IV Играх исламской солидарности в Баку войдут 58 человек, в том числе 37 спортсменов. Об этом Report заявили в НОК Малайзии.

    В НОК отметили, что ожидают больше всего медалей в водных видах спорта и карате.

    В НОК Малайзии подчеркнули, что IV Игры исламской солидарности в Баку позволят еще более укрепить отношения между мусульманскими странами.

    IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi