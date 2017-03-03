НОК Казахстана: Исламиада в Баку позволит развить дружеские связи между мусульманскими странами - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В состав делегации Казахстана на IV Играх исламской солидарности в Баку войдут 65 человек, в том числе 43 спортсмена в 7 видах спорта: бокс, вольная, борьба, женская борьба, греко-римская борьба, дзюдо, тхэквондо, волейбол (женщины).

Об этом Report заявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Казахстана.

В НОК отметили, что ожидают медали разного достоинства в таких видах спорта, как бокс, дзюдо, женская борьба.

Как ожидается, наиболее результативными по медалям в команде Казахстана будут такие спортсмены, как Алимханули Жанибек (бокс), Жусупов Абылайхан (Бокс), Ибраев Рустам (дзюдо), Касымов Аялум (женская борьба, 58 кг), Седнева Марина (81 кг) и др.

В НОК Казахстана подчеркнули, что IV Игры исламской солидарности в Баку позволят еще более развить дружеские связи между мусульманскими странами.

"Баку - очень гостеприимный и дружественный город. 16 сентября 1996 года в Баку было подписано соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области молодежи и спорта. На основании него казахстанские спортсмены принимают участие на всех конкурсах и культурных мероприятиях, проходящих на территории Азербайджана, а также представители Азербайджана участвуют во всех мероприятиях, проводимых на территории Республики Казахстан. Между Казахстаном и Азербайджаном также существует безвизовый режим", - заявили в НОК Казахстана.

IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.