НОК Ирана: Азербайджан имеет все возможности организовать IV Исламские игры на очень высоком уровне - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В состав иранской делегации на IV Исламских играх солидарности в Баку войдут 270 человек, включая 145 атлетов.

Об этом Report заявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Ирана.

В НОК Ирана отметили, что ожидают наибольшее количество медалей в таких видах спорта, как ушу, карате, борьба, тяжелая атлетика, тхэквондо.

"Азербайджан имеет все потенциальные возможности организовать предстоящие игры на очень высоком уровне, и средства массовой информации могли бы осветить Игры исламской солидарности, на которых спортсмены со всего мира могут встретиться друг с другом и оживить фундаментальные исламские учения солидарности, дружбы и единства в рамках честной игры", - заявили в НОК Ирана, добавив, что Азербайджан является быстро развивающейся страной с новой спортивной инфраструктурой, возведенной на высоком уровне в соответствии с международными стандартами.

IV Исламские игры солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.