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    НОК Ирана: Азербайджан имеет все возможности организовать IV Исламские игры на очень высоком уровне - ЭКСКЛЮЗИВ

    ​В состав иранской делегации на играх войдут 270 человек, включая 145 атлетов

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В состав иранской делегации на IV Исламских играх солидарности в Баку войдут 270 человек, включая 145 атлетов.

    Об этом Report заявили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Ирана.

    В НОК Ирана отметили, что ожидают наибольшее количество медалей в таких видах спорта, как ушу, карате, борьба, тяжелая атлетика, тхэквондо.

    "Азербайджан имеет все потенциальные возможности организовать предстоящие игры на очень высоком уровне, и средства массовой информации могли бы осветить Игры исламской солидарности, на которых спортсмены со всего мира могут встретиться друг с другом и оживить фундаментальные исламские учения солидарности, дружбы и единства в рамках честной игры", - заявили в НОК Ирана, добавив, что Азербайджан является быстро развивающейся страной с новой спортивной инфраструктурой, возведенной на высоком уровне в соответствии с международными стандартами.

    IV Исламские игры солидарности пройдут в Баку 12-22 мая. 

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