НОК Азербайджана не получил конкретного ответа от Париж-2024 касательно возвращенных медалей

НОК Азербайджана не получил конкретного ответа от Париж-2024 касательно возвращенных медалей

Национальный Олимпийский комитет (НОК) Азербайджана до сих пор не получил конкретного ответа от оргкомитета летних Олимпийских игр Париж-2024 относительно возвращенных медалей азербайджанских спортсменов.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент НОК Чингиз Гусейнов журналистам в четверг.

Он отметил, что были предприняты все необходимые действия по замене некачественных медалей, врученных азербайджанским спортсменам на играх в Париже.

"Мы провели всю необходимую работу, вся информация была представлена в Международный олимпийский комитет. МОК перенаправил этот вопрос оргкомитету Париж-2024. Организационный комитет практически прекратил свою деятельность. Остались лишь некоторые его структуры. Сейчас эти структуры занимаются данным вопросом. Мы пока не получили конкретного ответа. Однако нам обещали, что вопрос будет решен", - сказал Гусейнов.

Напомним, что проблема с качеством олимпийских медалей Париж-2024 вызвала широкий резонанс в спортивном сообществе. Медали пяти из семи азербайджанских призеров со временем начали терять внешний вид, хотя хранились в специальном футляре. Спортсмены со всего мира, в том числе из Азербайджана, массово вернули медали в Оргкомитет соревнований для дальнейшего разбирательства.

В частности, с проблемой столкнулись олимпийский чемпион по дзюдо Зелим Коцоев (100 кг), серебряные медалисты по тхэквондо Гашим Магомедов (58 кг) и боксу Альфонсо Домингес (92 кг), а также завоевавшие бронзу борцы Хасрат Джафаров (67 кг, греко-римская) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг, вольная). Медали оказались качественными лишь у олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова (73 кг) и бронзового призера по вольной борьбе Магомедхана Магомедова (97 кг).