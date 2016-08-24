Низами Пашаев: В непрохождении мною допинг-теста виноват Вахид Назаров

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Двукратный чемпион мира Азербайджана по тяжелой атлетике и чемпион Европы Низами Пашаев прокомментировал официальное заявление Международной федерации тяжелой атлетики по поводу непрохождения им допинг-теста на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

В интервью Report бывший спортсмен заявил, что он не знал, что принимает допинг.

Он обвинил во всем занимавшего на тот момент пост главного тренера сборной Азербайджана Вахида Назарова: "Спросите об этом не меня, а Вахида Назарова. На Пекинской олимпиаде он был нашим главным тренером. Я всегда говорил и повторяю, в непрохождении мною допинг-теста впервые на чемпионате Европы 2006 года также виноват Вахид муаллим. В то время он пошел на это, чтобы добиться отстранения Афсата Афсатова с поста главного тренера. Именно после этого Назаров стал главным тренером и увез нас на олимпиаду.

Он говорит, что за время его работы в команде главным тренером проблем с допингом не было.

Если это так, тогда как один из наших тяжелоатлетов не прошел допинг-тест на лицензированном чемпионате мира в 1999 году, когда он являлся главным тренером?"

На вопрос "сожалеете ли Вы, что в Вашем организме во второй раз обнаружили запрещенные препараты, он ответил: "Это уже не имеет никакого значения. Что изменится, даже если я буду сожалеть? Подобные явления не могут нанести тень на мою репутацию. Мои титулы налицо".

Отметим, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) обнародовала имена спортсменов, не прошедших допинг-тест на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

В списке из 15-ти человек упоминается также имя Н.Пашаева. Известный тяжелоатлет занял на Пекинской олимпиаде 5 место. На чемпионате Европы 2006 года он также не смог пройти допинг-тест.

В крови Н.Пашаева обнаружили запрещенный метандиенон и по решению IWF его лишили золотой медали чемпионата. Кроме того, спортсмен был оштрафован на 2400 долларов и лишен права на участие во всех местных и международных соревнованиях в течение 2 лет.