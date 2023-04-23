Нихат Мамедли победил армянского борца и завоевал бронзовую награду

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли завоевал бронзу на чемпионате Европы, который проходит в столице Хорватии Загребе.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли завоевал бронзу на чемпионате Европы, который проходит в столице Хорватии Загребе.

Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории до 60 кг, победил со счетом 9:5 Геворга Гарибяна из Армении.

На данный момент, в копилке сборной 12 наград (3-6-3). Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (70 кг) и Мария Стадник (50 кг) стали чемпионами, Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг), Жаля Алиева (57 кг), Эльданиз Азизли (55 кг), Талех Мамедов (63 кг) и Сабах Шариати (130 кг) проиграли финалы, а Абубакр Абакаров (86 кг), Георгий Мешвилдишвили (125 кг) и Нихат Мамедли (60 кг) завоевали бронзу.