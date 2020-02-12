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Нигяр Арпадараи подает в отставку

Нигяр Арпадараи подает в отставку

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций операционной компании "Бакинское городское кольцо" Нигяр Арпадараи подаст в отставку.

Об этом Report сообщила сама Н.Арпадараи.

По словам руководителя отдела, она покинет пост в связи с избранием депутатом Милли Меджлиса. 

Отметим, что Н.Арпадараи возглавляет отдел маркетинга и коммуникаций операционной компании "Бакинское городское кольцо" с 2016 года, со времени проведения в Баку первого Гран-при "Формулы-1". 

Она избрана депутатом от Сабаильского избирательного округа №29. 

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