Нигяр Арпадараи подает в отставку

Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций операционной компании "Бакинское городское кольцо" Нигяр Арпадараи подаст в отставку.

Об этом Report сообщила сама Н.Арпадараи.

По словам руководителя отдела, она покинет пост в связи с избранием депутатом Милли Меджлиса.

Отметим, что Н.Арпадараи возглавляет отдел маркетинга и коммуникаций операционной компании "Бакинское городское кольцо" с 2016 года, со времени проведения в Баку первого Гран-при "Формулы-1".

Она избрана депутатом от Сабаильского избирательного округа №29.