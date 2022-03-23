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Ниджат Рагимов лишился золотой медали

Ниджат Рагимов лишился золотой медали Тяжелоатлет азербайджанского происхождения Ниджат Рагимов, который признан виновным в подмене образцов анализа на допинг, получил строгое наказание.
Индивидуальные
23 марта 2022 г. 10:50
Ниджат Рагимов лишился золотой медали

Тяжелоатлет азербайджанского происхождения Ниджат Рагимов, который признан виновным в подмене образцов анализа на допинг, получил строгое наказание.

Как сообщает Report со ссылкой на Матч ТВ, в январе 2021 года Международное агентство допинг-тестирования (ITA), действуя от имени Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), предъявило Н.Рагимову обвинения в допинг-нарушении и временно отстранило спортсмена.

Спортсмен решил оспорить решение, дело было передано в антидопинговое подразделение CAS. Арбитр суда признал тяжелоатлета виновным в подмене четырех образцов мочи, что является нарушением статьи 2.2 антидопинговых правил IWF (использование запрещенных методов), и дисквалифицировал Н.Рагимова на восемь лет начиная с 18 января 2021 года.

Все результаты Н.Рагимова с 15 марта 2016 года по 18 января 2021 года аннулированы, спортсмен лишен золотой медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 77 кг.

Напомним, что спортсмен покинул сборную Азербайджана в 2014 году и изъявил желание выступать за Казахстан.

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Версия на английском языке Azerbaijani weightlifter stripped of his gold medal
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı idmançıya ağır cəza: Olimpiya medalı əlindən alınıb

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