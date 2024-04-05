Ниджат Абасов стартовал с ничьи в турнире претендентов

В канадском Торонто стартовал турнир претендентов по шахматам.

В канадском Торонто стартовал турнир претендентов по шахматам.

Как передает Report, впервые на столь престижном соревновании принимает участие азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов.

В первом туре он сыграл белыми вничью против вице-чемпиона мира Яна Непомнящего (ФИДЕ).

Партия завершилась на 34-м ходу.

Отметим, что далее Абасов сыграет в первом круге с Фабиано Каруана (США), Хикару Накамура (США), Алиреза Фирузджа (Франция), Гукешом Доммараджу (Индия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия) и Видитом Сантошем (Индия).

Турнир будет в два круга. Победитель сыграет за шахматную корону с чемпионом мира Динг Лиреном (Китай).

Общий призовой фонд турнира составит 500 000 евро (около 930 000 манатов). Победитель соревнования заработает 48 000 евро (около 90 000 манатов).