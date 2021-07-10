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Нидерландский велогонщик выиграл 14-й этап "Тур де Франс"

Нидерландский велогонщик выиграл 14-й этап "Тур де Франс" Нидерландец Бауке Моллема, представляющий команду Trek-Segafredo стал победителем 14-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".
Индивидуальные
10 июля 2021 г. 20:52
Нидерландский велогонщик выиграл 14-й этап Тур де Франс
Бауке Моллема

Нидерландец Бауке Моллема, представляющий команду Trek-Segafredo стал победителем 14-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Моллема преодолел дистанцию в 183,7 км за 4 часа 16 минут 16 секунд.

Второе место занял австриец Патрик Конрад (+1.04), представляющий команду Bora-Hansgrohe, третьим финишировал колумбиец Серхио Игита (+1.04) из команды EF Education-Nippo.

Отметим, что в общем зачете после 14 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идет Гийом Мартен (+4.04) из Cofidis, третье место занимает колумбиец Ригоберто Уран (+5.18) из команды EF Education-Nippo.

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