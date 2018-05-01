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    Несправедливо засудившие азербайджанского борца на Чемпионате Европы судьи наказаны

    Они были отстранены на один день чемпионата

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Федерация борьбы Азербайджана направила Судейской комиссии Объединенной организации борьбы (UWW) протест в связи с ошибкой судьи во время вчерашней схватки на полуфинале чемпионата Европы в Каспийске между Исламом Аббасовым и российским борцом Бекханом Оздоевым.

    Как сообщает Report, глава комиссии Антонио Сильвестре извинился за ошибку, судьи из Финляндии, Германии и Беларуси были отстранены на один день от участия в чемпионате из-за неверного управления игрой. 

    Отметим, что в конце схватки российский борец держал за трико Аббасова, что наказывается 2 очками и предупреждением. В таком случае Ислам Аббасов смог бы выйти в финал победителем. 

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