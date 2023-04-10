Непомнящий выиграл вторую партию за мировую шахматную корону

Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл китайца Дина Лижэня во второй партии матча за титул чемпиона мира по классическим шахматам, который проходит в Астане. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, Непомнящий играл черными фигурами. Он пе

Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл китайца Дина Лижэня во второй партии матча за титул чемпиона мира по классическим шахматам, который проходит в Астане.



Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, Непомнящий играл черными фигурами. Он перехватил инициативу в середине партии и вынудил соперника обороняться. В итоге китайский спортсмен сдался после 29-го хода. Дин Лижэнь не укладывался во временной лимит: ему оставалось меньше минуты на 11 ходов при отведенных 120 минутах на 40 ходов.



Счет в поединке стал 1,5–0,5 в пользу Непомнящего.

Матч состоит из 14 партий, в случае равенства очков победитель определится на тай-брейке.

В первом матче Непомнящий и Лижэнь не смогли выявить победителя. Третья партия будет сыграна 12 апреля.

