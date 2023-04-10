Непомнящий выиграл вторую партию за мировую шахматную корону

Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл китайца Дина Лижэня во второй партии матча за титул чемпиона мира по классическим шахматам, который проходит в Астане.
Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, Непомнящий играл черными фигурами. Он перехватил инициативу в середине партии и вынудил соперника обороняться. В итоге китайский спортсмен сдался после 29-го хода. Дин Лижэнь не укладывался во временной лимит: ему оставалось меньше минуты на 11 ходов при отведенных 120 минутах на 40 ходов.
Счет в поединке стал 1,5–0,5 в пользу Непомнящего.
Матч состоит из 14 партий, в случае равенства очков победитель определится на тай-брейке.
В первом матче Непомнящий и Лижэнь не смогли выявить победителя. Третья партия будет сыграна 12 апреля.