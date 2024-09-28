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Непомнящий: Вугар Гашимов был гроссмейстером, внесшим особый вклад в шахматы

Непомнящий: Вугар Гашимов был гроссмейстером, внесшим особый вклад в шахматы Вугар Гашимов был гроссмейстером, внесшим особый вклад в шахматы
Индивидуальные
28 сентября 2024 г. 22:56
Непомнящий: Вугар Гашимов был гроссмейстером, внесшим особый вклад в шахматы

Вугар Гашимов был гроссмейстером, внесшим особый вклад в шахматы

Как передает командированный в Шушу корреспондент Report, об этом сказал журналистам победитель Мемориала Вугара Гашимова Ян Непомнящий (ФИДЕ).

Российский гроссмейстер отметил, что очень рад выиграть этот турнир.

"Завершить такой турнир на первом месте - это радостное событие. Вугар Гашимов был гроссмейстером, внесшим особый вклад в шахматы. Я не забыл партии, которые мы с ним сыграли. Я верю, что Мемориал Вугара Гашимова будет проводиться постоянно", - сказал Я.Непомнящий.

Отметим, что россиянин, выступавший на турнире под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), набрал 10 очков в рапиде и 9 очков в блице.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada keçirilən Memorialın qalibi: "Vüqar Həşimov şahmata xüsusi töhfələr vermiş qrossmeyster olub"

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