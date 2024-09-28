Непомнящий: Вугар Гашимов был гроссмейстером, внесшим особый вклад в шахматы

Вугар Гашимов был гроссмейстером, внесшим особый вклад в шахматы
Как передает командированный в Шушу корреспондент
Российский гроссмейстер отметил, что очень рад выиграть этот турнир.
"Завершить такой турнир на первом месте - это радостное событие. Вугар Гашимов был гроссмейстером, внесшим особый вклад в шахматы. Я не забыл партии, которые мы с ним сыграли. Я верю, что Мемориал Вугара Гашимова будет проводиться постоянно", - сказал Я.Непомнящий.
Отметим, что россиянин, выступавший на турнире под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), набрал 10 очков в рапиде и 9 очков в блице.