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Немецкий пилот на Формуле в Баку призвал всех к миру

Немецкий пилот на Формуле в Баку призвал всех к миру Немецкий пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель находится в центре внимания на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.
Индивидуальные
12 июня 2022 г. 14:15
Немецкий пилот на Формуле в Баку призвал всех к миру

Немецкий пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель находится в центре внимания на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.

Как передает Report, 35-летний пилот появился в футболке с текстом на русском языке "друзья" и "мир". Кроме того, Феттель проехался по паддоку на велосипеде с радужным символом и сине-жёлтом напульсником.

Напомним, сегодня состоится гонка Гран-при Азербайджана. Начало заезда запланировано на 15:00 по бакинскому времени. С поул-позиции будет стартовать пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второй результат во вчерашней квалификации показал гонщик "Ред Булл" Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул напарник Переса по "Ред Булл", лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

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Версия на английском языке Sebastian Vettel sends message of peace from Baku
Версия на азербайджанском языке Sebastyan Fettel Bakıda sülhə çağırış edib

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