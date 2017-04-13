 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Некоторые спортсмены из Кыргызстана приедут на Исламиаду за счет собственных средств

    Азиатская страна будет представлена в 11 видах спорта

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Делегация Кыргызстана на IV Играх исламской солидарности будет представлена около 70 спортсменами.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт sputnik.kg, страна будет представлена в 11 видах спорта: плавание, борьба, дзюдо, стрельба, художественная гимнастика, атлетика, тхэквондо, ушу, волейбол, зорхана.

    На участие в Играх и обеспечение 51 спортсмена формой из бюджета госагентства выделено 4,69 млн. сом (116 781 манат). Другие спортсмены будут командированы на Исламиаду за счет Национального олимпийского комитета и собственных средств.

    Отметим, что IV Игры исламской солидарности состоятся 12-22 мая. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi