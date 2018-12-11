Неизвестные ограбили дом главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сообщил о совершении кражи из его загородного дома.

Как сообщает Report, об этом 53-летний специалист заявил агентству РИА Новости.

По словам И.Мамедова, из дома были украдены часы и ювелирные изделия: "Залезли через второй этаж. Какие-то ненормальные. Мы их вспугнули, поэтому они выпрыгнули из окна и убежали, прихватив женские часы и золотые украшения. Вчера по их следам шла полиция. Они ушли в лес в сторону Митино. Было уже темно, снег в лесу, их не смогли настигнуть".

По неподтвержденным данным, общая ценность похищенных вещей составила 200 тысяч рублей (примерно 4 500 манатов).

Напомним, что Ильгар Мамедов - двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный тренер России. С 2012 года - главный тренер сборной России по фехтованию. Под его руководством на чемпионатах мира с 2013 по 2015 год российские спортсмены занимали первое общекомандное место. На Олимпийских играх - 2016 сборная России завоевала четыре золотые медали, одну серебряную и две бронзовые и стала лучшей командой турнира в этом виде спорта.