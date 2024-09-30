Неизвестные обворовали теннисный комплекс в Париже

В Париже совершено нападение на теннисный комплекс "Ролан Гаррос".
Как сообщает Report со ссылкой на AFP, злоумышленники проникли на территорию комплекса, где взломали несколько офисов.
Они украли 11 тысяч евро наличными и драгоценности на сумму 20 тысяч евро.
В Федерации тенниса Франции заявили, что полиция в настоящий момент ведет расследование ограбления.
Комплекс "Ролан Гаррос" находится в XVI округе Парижа. На его территории ежегодно проходит один из турниров "Большого шлема" - Открытый чемпионат Франции.