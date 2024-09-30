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Неизвестные обворовали теннисный комплекс в Париже

Неизвестные обворовали теннисный комплекс в Париже В Париже совершено нападение на теннисный комплекс "Ролан Гаррос".
Индивидуальные
30 сентября 2024 г. 12:45
Неизвестные обворовали теннисный комплекс в Париже

В Париже совершено нападение на теннисный комплекс "Ролан Гаррос".

Как сообщает Report со ссылкой на AFP, злоумышленники проникли на территорию комплекса, где взломали несколько офисов.

Они украли 11 тысяч евро наличными и драгоценности на сумму 20 тысяч евро.

В Федерации тенниса Франции заявили, что полиция в настоящий момент ведет расследование ограбления.

Комплекс "Ролан Гаррос" находится в XVI округе Парижа. На его территории ежегодно проходит один из турниров "Большого шлема" - Открытый чемпионат Франции.

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