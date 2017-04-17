Названы все премии, которые вручат на "Бакинском марафоне-2017"

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Каждый победитель по мужской и женской категориям "Бакинского марафона-2017" получит премию в размере 3 000 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу проекта в facebook, обладатели II места получат 2 000, а III места – 1 000 манатов.

Кроме того, шестерым мужчинам и женщинам, достигшим финишную линию 4-6-ми, будет предоставлен один авиабилет для поездки в любую на их усмотрение европейскую страну.

Обладатели 7-8 мест получат различные подарки от спонсоров "Бакинского марафона-2017", а 9-10 мест – подарочный купон на 100 манатов.

Отметим, что предстоящий 30 апреля "Бакинский марафон-2017" будет стартовать в 10:00. Марафон, проводимый второй раз по инициативе Фонда Гейдара Алиева, будет организован при содействии Приморского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона. Проект реализует компания SMG.