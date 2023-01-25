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Названы страны, купившие больше всего билетов на Формулу-1 в Баку

Названы страны, купившие больше всего билетов на Формулу-1 в Баку Стали известны страны, купившие наибольшее количество билетов на Гран-При Азербайджана "Формула-1".
Индивидуальные
25 января 2023 г. 13:27
Названы страны, купившие больше всего билетов на Формулу-1 в Баку

Стали известны страны, купившие наибольшее количество билетов на Гран-При Азербайджана "Формула-1".

Как сообщает Report, руководитель департамента продаж и коммерции Baku City Circuit Сабри Гюльмалыев сообщил, что на предварительном этапе интерес к соревнованию из-за рубежа был больше: "По данным на сегодняшний день, в тройке стран с наибольшим количеством купленных билетов находятся Нидерланды, Великобритания и Грузия. До сих пор наибольший интерес болельщики проявляли к 4-дневным билетам с доступом на трибуну. Мы считаем, что спринтерская гонка, которая впервые пройдет в Баку, также оказала влияние на рост продаж”.

Гюльмалыев отметил, что билеты на трибуны Филармонии полностью распроданы.

Напомним, Гран-При Азербайджана пройдет в Баку с 28 по 30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı "Formula 1" yarışı üçün ən çox bilet alınan ölkələr açıqlanıb

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