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Названы спортсмены, которые представят Азербайджан на Чемпионате мира 

Названы спортсмены, которые представят Азербайджан на Чемпионате мира  Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в столице Швеции - Стокгольме.
Индивидуальные
27 февраля 2021 г. 17:59
Названы спортсмены, которые представят Азербайджан на Чемпионате мира 

Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в столице Швеции - Стокгольме.

Как сообщил Report вице-президент Федерации фигурного катания Азербайджана Фуад Гулиев, на соревнования отправятся 4 фигуриста.

В мужском первенстве поборется Владимир Литвинцев, а в женской - Екатерина Рябова. Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский будут бороться в парных соревнованиях. Последние получили путевку на чемпионат мира благодаря успешному результату на международном турнире в Одессе.

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 21 по 28 марта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanı dünya çempionatında təmsil edəcək idmançılar bilindi

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