Названы спортсмены и звездные послы Исламиады - СПИСОК

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Объявлены спортсмены и звездные послы предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности.

Как передает Report, они приглашены Операционным комитетом игр.

Звездными послами стали певица Тунзаля Агаева, актеры Рафаэль Искендеров и Джошгун Рагимов, меценат и телеведущий Хаджи Нурай и победитель "Конкурса мугама - 2011" Миралам Мираламов.

В качестве спортивных послов Азербайджан представят Расул Чунаев (греко-римская борьба), Рустам Оруджев (дзюдо), Рафаэль Агаев (каратэ), Гаджи Алиев (вольная борьба), Ильхам Закиев (парадзюдо), Радик Исаев (тхэквондо), Кямран Шахсуварлы (бокс), Фарида Азизова (тхэквондо), Илаха Гасымова (каратэ), Руслан Абышев (футбол), Лейла Джавадова (бокс), Эльмар Гасымов (дзюдо), Назим Бабаев (легкая атлетика) и Айнур Рзаева (бокс).

Презентация прошла в рамках программы "Qrassroots". Наряду с местными атлетами к программе также подключились зарубежные спортсмены. Из них пока утверждены 16 человек.

Отметим, что спортсмены и звездные послы примут активное участие в пропагандистской работе, будут присутствовать на мероприятиях по обратному отсчету, поддерживать различные кампании социального значения, обеспечивать поддержку пропаганды Исламиады среди поклонников, используя свои социальные медиа каналы.