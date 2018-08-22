Названы самые богатые спортсменки мира

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок за 2018 год.

Как сообщает Report, лидером стала американская теннисистка Серена Уильямс. Ее заработок оценили в 18,1 млн долларов. Со второго по шестое место расположились другие теннисистки: Каролин Возняцки (13 млн долларов), Слоун Стивенс (11,2 млн долларов), Гарбинье Мугуруса (11 млн долларов), Мария Шарапова (10,5 млн долларов) и Винус Уильямс (10,2 млн долларов).

В топ-10 попали только две представительницы других видов спорта. На седьмом месте оказалась бадминтонистка Пусарла Венката Синдху с доходом в 8,5 млн долларов, на девятом месте — гонщица Даника Патрик, заработавшая 7,5 млн.

Отметим, что Уильямс третий год подряд становится самой богатой спортсменкой мира. В марте 2018 года теннисистка возобновила выступления после 13-месячного перерыва в связи с рождением дочери. В данный момент бывшая первая ракетка мира занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).