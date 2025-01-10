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Названы победители спринтерской гонки Кубка мира в "Шахдаге"

Названы победители спринтерской гонки Кубка мира в "Шахдаге" Стали известны победители спринтерских гонок Кубка мира по лыжному альпинизму в Туристическом центре "Шахдаг".
Индивидуальные
10 января 2025 г. 17:31
Названы победители спринтерской гонки Кубка мира в Шахдаге

Стали известны победители спринтерских гонок Кубка мира по лыжному альпинизму в Туристическом центре "Шахдаг".

Как сообщает северное бюро, победители были награждены медалями и дипломами.

Победительницы

1. Эмили Харрор (Франция)
2. Мариан Фаттон (Швейцария)
3. Селия Перилла-Песси (Франция)

Победители

1. Арно Льета (Швейцария)
2. Робин Бюссар (Швейцария)
3. Феррар Мартинес (Испания)

Отметим, что соревнования, организуемые Международной федерацией лыжного альпинизма, Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и Туристическим центром "Шахдаг", пройдут с 10 по 13 января при поддержке Министерства молодежи и спорта. В состязаниях принимают участие спортсмены из 26 стран. Атлеты будут соревноваться также 11 января в вертикальной гонке и 13 января в индивидуальной гонке. Азербайджан на соревнованиях представляют Назрин Гарибова и Сеид Садреддинов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Şahdağ"da keçirilən Dünya Kubokunun sprint yarışının qalibləri məlum olub

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