Названы победители спринтерской гонки Кубка мира в "Шахдаге"

Стали известны победители спринтерских гонок Кубка мира по лыжному альпинизму в Туристическом центре "Шахдаг".
Как сообщает северное бюро, победители были награждены медалями и дипломами.
Победительницы
1. Эмили Харрор (Франция)
2. Мариан Фаттон (Швейцария)
3. Селия Перилла-Песси (Франция)
Победители
1. Арно Льета (Швейцария)
2. Робин Бюссар (Швейцария)
3. Феррар Мартинес (Испания)
Отметим, что соревнования, организуемые Международной федерацией лыжного альпинизма, Федерацией зимних видов спорта Азербайджана и Туристическим центром "Шахдаг", пройдут с 10 по 13 января при поддержке Министерства молодежи и спорта. В состязаниях принимают участие спортсмены из 26 стран. Атлеты будут соревноваться также 11 января в вертикальной гонке и 13 января в индивидуальной гонке. Азербайджан на соревнованиях представляют Назрин Гарибова и Сеид Садреддинов.