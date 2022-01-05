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Названы богатейшие боксеры в истории

Названы богатейшие боксеры в истории Американец Флойд Мэйуэзер назван богатейшим боксером в истории.
Индивидуальные
5 января 2022 г. 19:08
Названы богатейшие боксеры в истории

Американец Флойд Мэйуэзер назван богатейшим боксером в истории.

Как сообщает Report со ссылкой на Manchester Evening News, состояние бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях составляет 479 миллионов евро. На втором месте расположился бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман. Состояние американца оценили почти в 266 миллионов евро.

Тройку богатейших боксеров в истории замкнул экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Представитель Филиппин заработал 195 миллионов евро.

Десятку самых богатых боксеров мира замкнул украинец Владимир Кличко. Украинский тяжеловес заработал почти 70 миллионов евро.

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