Названы богатейшие боксеры в истории

Американец Флойд Мэйуэзер назван богатейшим боксером в истории.

Американец Флойд Мэйуэзер назван богатейшим боксером в истории.

Как сообщает Report со ссылкой на Manchester Evening News, состояние бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях составляет 479 миллионов евро. На втором месте расположился бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман. Состояние американца оценили почти в 266 миллионов евро.

Тройку богатейших боксеров в истории замкнул экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. Представитель Филиппин заработал 195 миллионов евро.

Десятку самых богатых боксеров мира замкнул украинец Владимир Кличко. Украинский тяжеловес заработал почти 70 миллионов евро.