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Названо количество завоеванных азербайджанскими тхэквондистами в этом году медалей

Названо количество завоеванных азербайджанскими тхэквондистами в этом году медалей Азербайджанские тхэквондисты добились значительных успехов в международных соревнованиях в 2024 году, завоевав 104 медали - 27 золотых, 25 серебряных и 52 бронзовых.
Индивидуальные
31 декабря 2024 г. 11:50
Названо количество завоеванных азербайджанскими тхэквондистами в этом году медалей

Азербайджанские тхэквондисты добились значительных успехов в международных соревнованиях в 2024 году, завоевав 104 медали - 27 золотых, 25 серебряных и 52 бронзовых.

Как сообщили Report в Федерации таэквондо, спортсмены отличились и в паратхэквондо, завоевав в общей сложности 11 медалей, включая 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.

Особо отличился Гашим Магомедов, завоевавший серебро в категории до 58 кг на летних Олимпийских играх в Париже.

На Паралимпийских играх представители Азербайджана принесли стране первые медали в паратхэквондо: Имамеддин Халилов (70 кг, К44) стал первым паралимпийским чемпионом в этом виде спорта, а Сабир Зейналов (58 кг, К44) завоевал бронзу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan taekvondoçularının 2024-cü ildə beynəlxalq yarışlarda qazandığı medalların sayı açıqlanıb

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