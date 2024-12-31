Названо количество завоеванных азербайджанскими тхэквондистами в этом году медалей

Азербайджанские тхэквондисты добились значительных успехов в международных соревнованиях в 2024 году, завоевав 104 медали - 27 золотых, 25 серебряных и 52 бронзовых.

Азербайджанские тхэквондисты добились значительных успехов в международных соревнованиях в 2024 году, завоевав 104 медали - 27 золотых, 25 серебряных и 52 бронзовых.

Как сообщили Report в Федерации таэквондо, спортсмены отличились и в паратхэквондо, завоевав в общей сложности 11 медалей, включая 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.

Особо отличился Гашим Магомедов, завоевавший серебро в категории до 58 кг на летних Олимпийских играх в Париже.

На Паралимпийских играх представители Азербайджана принесли стране первые медали в паратхэквондо: Имамеддин Халилов (70 кг, К44) стал первым паралимпийским чемпионом в этом виде спорта, а Сабир Зейналов (58 кг, К44) завоевал бронзу.