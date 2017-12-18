Названо количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами в этом году

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В этом году азербайджанские спортсмены на всех международных соревнованиях завоевали 851 медаль.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в своем выступлении на церемонии, посвященной спортивным итогам 2017 года. По его словам, из них 347 - золотые медали: "По сравнению с прошлым годом количество медалей больше. Это свидетельствует о том, что развитие спорта носит динамичный характер и наши спортсмены последовательно добиваются больших побед. Мы завоевали 851 медаль и отрадно, что наши спортсмены являются чемпионами, победителями в боевых, командных и интеллектуальных видах спорта".

Отметим, что азербайджанские спортсмены в 2016 году завоевали 837 медалей, 297 из которых - золотые.