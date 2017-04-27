Названо имя очередного соперника Забита Самедова

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Очередную встречу известный азербайджанский кикбоксер Забит Самедов проведет 13 мая в Турции.

Как сообщает Report, 33-летний спортсмен встретится с бельгийцем Фредериком Синистра.

Поединок в Спортивном дворце Гебзе начнется в 22:30 по бакинскому времени. На мероприятии, где также примут участие и другие борцы, будут присутствовать многие политики, бизнесмены и спортсмены.

Встреча будет транслироваться по телеканалу TV8,5.