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    Названо имя очередного соперника Забита Самедова

    Он встретится с Фредериком Синистра

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Очередную встречу известный азербайджанский кикбоксер Забит Самедов проведет 13 мая в Турции.

    Как сообщает Report, 33-летний спортсмен встретится с бельгийцем Фредериком Синистра.

    Поединок в Спортивном дворце Гебзе начнется в 22:30 по бакинскому времени. На мероприятии, где также примут участие и другие борцы, будут присутствовать многие политики, бизнесмены и спортсмены.

    Встреча будет транслироваться по телеканалу TV8,5. 

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