Названа стоимость билетов на IV Игры исламской солидарности

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ На продажу во время предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности выставят 260 000 билетов.

Как сообщает Report, об этом заявил корпоративный директор "Баку-2017" Эльчин Сафаров.

По его словам, к продаже билетов приступят с праздника Новруз: "Сюда также входят билеты на церемонии открытия и закрытия "Исламиады-2017". Билеты будут стоить от 2 манатов и выше. Самые дорогие билеты будут стоить 5 манатов. Несмотря на девальвацию, цены не были повышены. Мы предприняли этот шаг, чтобы за "Исламиадой-2017" смогли наблюдать больше болельщиков. Стоимость билетов на церемонию открытия "Исламиады-2017" начинается от 20-ти манатов, а на закрытие – от 10 манатов.

Билеты можно также купить онлайн. Кроме того, мы организуем продажу билетов в супермаркетах, с которыми сотрудничаем".