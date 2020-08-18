Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мира

Японская теннисистка Наоми Осака заняла первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes за период с июня 2019 по июнь 2020 года.

Японская теннисистка Наоми Осака заняла первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes за период с июня 2019 по июнь 2020 года.

Как передает Report, рейтинг опубликован на сайте издания.

Здесь учитываются не только призовые деньги, но и доходы спортсменок от рекламы, а также спонсорские контракты.

За указанный период Осака заработала 37,4 млн долларов США, из них 3,4 млн она получила в качестве призовых, а остальные 34 млн долларов США - по контрактам со спонсорами. Вторую строчку рейтинга заняла американская теннисистка Серена Уильямс, она заработала за прошедший год на 1,4 млн меньше Осаки.

Причем обе теннисистки превзошли рекорд российской теннисистки Марии Шараповой 2015 года (29,7 млн долларов США).

В топ-10 списка вошли девять теннисисток и одна футболистка. Третье место в рейтинге заняла австралийка Эшли Барти (13,1 млн), далее идут румынка Симона Халеп (10,9 млн), канадка Бьянка Андрееску (8,9 млн), испанка Гарбин Мугуруса (6,6 млн), украинка Элина Свитолина (6,4 млн), американка София Кенин (5,8 млн), немка Ангелик Кербер (5,3 млн). На 10-м месте - американская футболистка Алекс Морган (4,6 млн).

В 2019 году Осака занимала вторую строчку в аналогичном рейтинге Forbes. Возглавила список тогда американская теннисистка Серена Уильямс.