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Чингиз Гусейнзаде: Мы хотели, чтобы и они пережили это чувство

Чингиз Гусейнзаде: Мы хотели, чтобы и они пережили это чувство "Наши спортсмены, выступающие в командных видах, никогда не проносили флаг на торжественных церемониях открытия-закрытия олимпиад или исламиад".
Индивидуальные
19 августа 2022 г. 11:06
Чингиз Гусейнзаде: Мы хотели, чтобы и они пережили это чувство

"Наши спортсмены, выступающие в командных видах, никогда не проносили флаг на торжественных церемониях открытия-закрытия олимпиад или исламиад".

Об этом Report заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, отвечая на вопрос о том, почему знаменосцем Азербайджана на церемонии закрытия V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье стал баскетболист Заур Пашаев, завоевавший серебряную медаль.

"Мы хотели, чтобы и они пережили это чувство. Чтобы имелись шансы не только у золотых призеров, но и у всех спортсменов-медалистов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İslamiadada Azərbaycan bayraqdarının gümüş medalçı olmasının səbəbi açıqlanıb

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