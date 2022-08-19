Чингиз Гусейнзаде: Мы хотели, чтобы и они пережили это чувство

"Наши спортсмены, выступающие в командных видах, никогда не проносили флаг на торжественных церемониях открытия-закрытия олимпиад или исламиад".

"Наши спортсмены, выступающие в командных видах, никогда не проносили флаг на торжественных церемониях открытия-закрытия олимпиад или исламиад".

Об этом Report заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, отвечая на вопрос о том, почему знаменосцем Азербайджана на церемонии закрытия V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье стал баскетболист Заур Пашаев, завоевавший серебряную медаль.

"Мы хотели, чтобы и они пережили это чувство. Чтобы имелись шансы не только у золотых призеров, но и у всех спортсменов-медалистов", - сказал он.